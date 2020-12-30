İzmit Çınar Evler için Belsa yanına irtibat çadırı kuruldu - Son Dakika

Arızlı Akpınar'da temeli atılan İzmit Çınar Evler projesi konutlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için, İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binası B blok kuzey tarafına irtibat çadırı kuruldu.

İzmit Belediyesi, Arızlı'da yapılacak depreme dayanıklı, afet odaklı sosyal konut projesi İzmit Çınar Evler'e vatandaşların kolayca başvuru yapabilmelerini sağlamak için, Balsa B Blok arkasına irtibat çadırı kuruldu. İrtibat çadırını ziyaret eden Başkan Hürriyet, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hürriyet, "143 konut 5 ticari birimden oluşan İzmit Çınar Evler projesi ile İzmitli vatandaşların nitelikli, sosyal konut ihtiyacını karşılayacağız. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, irtibat çadırına gelerek bu doğa dostu, yenilikçi konutlarla ilgili kolaylıkla bilgi sahibi olabilecekler" dedi.

İnsan ve çevre odaklı, mimari tasarıma önem verilen ve sosyal konut anlayışı ile projelendirilen İzmit Çınar Evler projesiyle İzmitliler depreme dayanıklı ve nitelikli sosyal konutlara sahip olacak. Asgari ücretin altında tutulan ödemelerle vatandaşların zorlanmadan ev sahibi olabileceği konut projesine son başvuru tarihi 18 Ocak 2021 olarak belirlendi. Konut adedinden fazla başvuru olması halinde, noter huzurunda çekilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Projenin detayları ve başvuru koşulları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız, İzmit Belediyesi Belsa B Blok yanında kurulan irtibat çadırını ziyaret ederek kolaylıkla başvuruda bulunabilecek. - KOCAELİ