İzmit'te dolgu alanına meyve fidanları dikildi - Son Dakika
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İzmit'te dolgu alanına meyve fidanları dikildi

12 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit ilçesi Sepetçi köyünde bulunan dolgu alanına, çoğunluğu meyvelerden oluşan 2 bin 790 fidan dikildi.

İzmit'te dolgu alanına meyve fidanları dikildi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit ilçesi Sepetçi köyünde bulunan dolgu alanına, çoğunluğu meyvelerden oluşan 2 bin 790 fidan dikildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, dolum alanları çevre düzenleme çalışmaları kapsamında yeşillendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca, İzmit ilçesi Sepetçi köyünde bulunan dolgu alanın birinci ve ikinci etabına, akasya, akçaağaç, armut, ayva, ceviz, dişbudak, dut, erik, gürgen, hurma, hünnap, incir, kayısı, kiraz, koca yemiş, meşe, muşmula, akçaağaç negunda, ters dut, toros sediri, Trabzon hurması, üvez ve vişne türlerinde 2 bin 790 fidan dikildi.

Dolgu alanı, meyve bahçesine dönüştürülürken aynı zamanda vatandaşların gezip dinlenebileceği yeni bir yeşil alan oluşturuldu.

2004 yılında Kocaeli'nin 500 bin metrekare olan yeşil alan miktarı, yapılan çalışmalarla 2019 yılı itibarıyla 23 milyon 489 bin 642 metrekareye çıktı.

Ağaçlandırma çalışmalarının 3. etabında 8 bin metrekare alana sahip bu alana 250 çınar ve Ihlamur türlerinde fidan dikecek. Yapılan ağaçlandırma çalışması ile eski dolgu alanın daha düzenli ve doğal bir görünüme kavuşturulması sağlanacak.

Kocaeli, Bahçe, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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