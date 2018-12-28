İzmit'te Sokak Hayvanları Unutulmuyor
19 dakika önce
İzmit Belediyesi bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli yerlerindeki hayvan besleme noktalarına yiyecek bırakılıyor.
İzmit Belediyesi
bağlı Zabıta Müdürlüğü
ekiplerince şehrin çeşitli yerlerindeki hayvan besleme noktalarına yiyecek bırakılıyor.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi ekipleri ile Kocaeli Üniversitesi
öğrencileri soğuk ve yağışlı havanın etkisini gösterdiği yüksek yerlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ile ilgili örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Soğuk havanın etkisini daha fazla gösterdiği Üçtepeler bölgesi başta olmak üzere şehrin birçok yerinde bulunan besleme noktalarına mama bırakıldığını belirten yetkililer, "Özellikle karlı havalarda yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.Besleme noktalarına sık sık kuru mama bıkarak sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmada bize destek olan hayvan sever öğrencilere de teşekkür ediyoruz" dediler. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:54 Kaynak: İHA
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