Son Dakika Haberleri: İzmit'te Sokak Hayvanları Unutulmuyor

İzmit'te Sokak Hayvanları Unutulmuyor

19 dakika önce

İzmit Belediyesi bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli yerlerindeki hayvan besleme noktalarına yiyecek bırakılıyor.

İzmit'te Sokak Hayvanları Unutulmuyor, System.String[]
İzmit Belediyesi bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli yerlerindeki hayvan besleme noktalarına yiyecek bırakılıyor.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi ekipleri ile Kocaeli Üniversitesi öğrencileri soğuk ve yağışlı havanın etkisini gösterdiği yüksek yerlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ile ilgili örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Soğuk havanın etkisini daha fazla gösterdiği Üçtepeler bölgesi başta olmak üzere şehrin birçok yerinde bulunan besleme noktalarına mama bırakıldığını belirten yetkililer, "Özellikle karlı havalarda yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.Besleme noktalarına sık sık kuru mama bıkarak sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmada bize destek olan hayvan sever öğrencilere de teşekkür ediyoruz" dediler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:54 Kaynak: İHA

Kocaeli Üniversitesi, Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Metrobüs Yolcusunun Hayaline Tepkisiz Kalmadı: 93 Gün Kaldı Son Dakika! Türkiye Tarihinde Bir İlk! Gümrükte Rekor Miktarda Uyuşturucu Yakalandı

Fatih Portakal, "Ceza Verdikçe İzlenirliğim Artıyor" Diyerek Meydan Okumuştu, Reyting Sonuçları Belli Oldu Son Dakika! Pakistan Yüksek Mahkemesi, Ülkedeki FETÖ Okullarının Maarif Vakfı'na Devredilmesine Hükmetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:13:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit'te Sokak Hayvanları Unutulmuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]