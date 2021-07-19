BURSA'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren Kemal Yüksel, işlemeli sütun başlığı buldu. Tarihi eser niteliğine sahip olduğu düşünülen sütan başlığı, Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan ve 2014 yılında ortaya çıkarılan 'bazilika' ile dikkat çeken İznik Gölü'nde, yapı parçaları olan bir sütun başlığı gün yüzüne çıktı. Atiye sapağı mevkisinde ailesi ile birlikte kamp kuran Kemal Yüksel, gölde yüzerken işlemeli sütun başlığı buldu. Yüksel, jandarma ekiplerine ve İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen işlemeli sütun başlığını çıkarıp, İznik Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

Kemal Yüksel, ailece yüzmeye geldikleri sırada gölün içinde yapıyı fark ettiğini ve durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.