Son Dakika Haberleri: İzocam, ENKA'nın Irak'taki 2 projesinin yalıtımında tercih edildi
Son Dakika Ekonomi İzocam, ENKA'nın Irak'taki 2 projesinin yalıtımında tercih edildi - Son Dakika Ekonomi

İzocam, ENKA'nın Irak'taki 2 projesinin yalıtımında tercih edildi

6 saat önce

İzocam, ENKA'nın Irak'ta gerçekleştirdiği iki projenin yalıtım işlerinde tercih ettiği marka oldu.

İzocam, ENKA'nın Irak'taki 2 projesinin yalıtımında tercih edildi, System.String[]

İzocam, ENKA'nın Irak'ta gerçekleştirdiği iki projenin yalıtım işlerinde tercih ettiği marka oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzocam, Irak'ın Basra bölgesindeki Samawa ve Nasiriyah şehirlerinde yapılmakta olan iki ayrı kombine çevrim santraline ürün temin etti.

Bu yıl başlayan ve 2020 yılında tamamlanması planlanan Samawa 750 megavat kombine çevrim elektrik santrali projesine İzocam, 392 metrekare taş yünü/1362,53 metreküp XPS ürün sağladı.

İzocam, bu yıl başlayıp yine 2020'de tamamlanması programlanan Nasiriyah'taki DHI QAR 750 megavat kombine çevrim santraline de 392 metrekare taş yünü/1342,80 metreküp XPS ürünü temin etti.

Kalitesi, marka güvenliği nedeniyle tercih edilen İzocam, projelere satış aşamasında teknik destek sağladı.


İzocam, Türkiye'deki projelerin yanı sıra bölgedeki diğer önemli enerji projelerine de yalıtım danışmanlığı hizmeti sağlıyor. Dünyanın birçok ülkesindeki büyük çaplı rafinerilerin kurulum projelerine ihracat gerçekleştiren İzocam, bu alandaki referans listesine daha önce Irak'taki Besmaya projesini de eklemiş ve ENKA'nın ana yüklenici olarak Irak'ta gerçekleştirdiği rafineri projesine yalıtım malzemeleri ve danışmanlığı hizmeti sunmuştu.


İzocam, son dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen en önemli enerji projelerine de ürün temin ediyor ve projelerin yalıtım sürecinde sunduğu danışmanlık hizmeti nedeniyle tercih ediliyor. İzocam, bu çerçevede TÜPRAŞ ve STAR rafinelerinin yanı sıra Tufanbeyli, İncirliova ve Soma'daki enerji santrallerinin de ürün tedarikçisi oldu.

İzocam, Basra, Irak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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