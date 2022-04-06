Jandarma Ankara'da bir haftada 241 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir haftada 2'si "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik"ten olmak üzere farklı suçlardan aranan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya suça karışan toplam 241 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, 30 Mart-5 Nisan arasında, suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında "tehdit ve hakaret" suçundan hakkında 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güdül'de yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. Altındağ ilçesinde gözaltına alınarak, Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

"FETÖ'ye üyelik"ten hakkında yakalama kararı bulunan A.A. Yenimahalle'de, aynı suçtan aranan ve 6 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ise Sincan'da yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

"Hırsızlık" suçundan 2 yıl 14 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinde yoksun kılmak" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. Polatlı'da gözaltına alındı. Her iki şüpheli sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

"Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A, "mala zarar verme" suçundan aranan A.A. ile "Ailenin Korunması Kanununu ihlal" suçundan 3 gün zorlama hapis cezası bulunan C.I. Çubuk'ta yakalandı ve haklarında adli işlemlere başlandı.

Yol kontrol noktaları ve devriye faaliyetlerinde 211 kişi yakalandı

Aynı dönemde yol kontrol noktalarında çeşitli suçlardan aranan 130, Jandarma Asayiş Timlerinin devriye faaliyetlerinde de 81 olmak üzere toplam 211 kişi yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timlerinin son bir haftadaki çalışmaları sonucunda 15 faili meçhul hırsızlık aydınlatılırken, bir hırsızlık olayının 2 faili ise suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan toplam 21 şüpheliden 2'si çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden birinin 28 Mart'ta Çubuk'taki cemevinden hırsızlık yaptığı öğrenildi.