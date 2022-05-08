Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi - Son Dakika
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Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi

08.05.2022 14:02

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, trafikte ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek amacıyla hem havadan hem de karadan denetimlerini sürdürürken, kentin doğal güzellikleri olan sit alanlarına zarar verilmesini engellemek ve kaçak kazı olaylarına karşı da havadan ve karadan denetim yapıyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, trafikte ölümlü ve yaralanmalı kazaları en aza indirmek amacıyla hem havadan hem de karadan denetimlerini sürdürürken, kentin doğal güzellikleri olan sit alanlarına zarar verilmesini engellemek ve kaçak kazı olaylarına karşı da havadan ve karadan denetim yapıyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter ile hem havadan trafik denetimi yapıldı hem de sit alanları kontrol edildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan Mi-17 tipi helikopter ile İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi yollarında havadan denetim yapıldı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erkan Özçelik'in de katıldığı denetim, eş zamanlı olarak karadan da yapıldı. Ekipler, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde uygunsuz duraklama, motorlu bisiklet ve motosikletleri kask takmadan kullanmak gibi ihlallerin önlenmesi için trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ayrıca özellikle tarımsal faaliyetler nedeniyle karayollarına çıkmak zorunda kalan, koruma kabini koruma çerçevesi olmadan ve römorkların arkasına reflektör takmayan traktörlere de izin verilmedi.

Kentin doğal güzellikleri jandarmaya emanet

Trafik denetimlerini sürdüren Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, kentin doğal güzellikleri olan sit alanlarında da havadan denetim yaptı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi'ne zarar verilmesini ve kaçak kazı olaylarını engellemek amacıyla denetimlerini artırdı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca karayollarında trafik güvenliğini sağlamak, kazalarda ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için havadan ve karadan trafik denetimlerinin süreceği, sit alanlarını da korumak için yapılan çalışmaların devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi
Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi
Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi
Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi
Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi
Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi
Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi
Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi
Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi
Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi

YORUMLAR
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Kayseri'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi Kayseri'de jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi Kocaeli'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı Kocaeli'de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma hem trafiği hem de sit alanlarını havadan denetledi - Son Dakika


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