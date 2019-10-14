Son Dakika Haberleri: Jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi
Son Dakika Güncel Jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi

Jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi

59 dakika önce

Elazığ'da jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi kapsamında AFAD'ın simülasyon tırında eğitim verildi.

Jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi, System.String[]

Elazığ'da jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi kapsamında AFAD'ın simülasyon tırında eğitim verildi.


İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından acil durumlara yönelik İl Jandarma Komutanlığı personeline deprem farkındalık ve simülasyon uygulaması eğitimi verildi. Eğitimde kullanılan simülasyon tırıyla, jandarma personelinin deprem esnasındaki hareket tarzı ve öncelikler konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi.


Eğitimin amacının olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirme, alınacak önlemler hakkında bilgi verme ve afet bilincini yükseltme olduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

Jandarma, Deprem, Elazığ, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı
Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:21:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Jandarma personeline, deprem farkındalık eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]