Son Dakika Haberleri: Jandarma, Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Jandarma, Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

1 saat önce

AMASYA'da jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Jandarma, Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı, System.String[]
AMASYA'da jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Taşova ilçesi Boraboy Gölü çevresinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, doğal yaşamda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarına yem bırakan personelini duyarlılıklarından dolayı tebrik etti. - Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

Amasya, Jandarma, Güncel
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