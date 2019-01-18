Jandarma, Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı
1 saat önce
AMASYA'da jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
AMASYA'da jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
İl Jandarma
Komutanlığı personeli, Taşova
ilçesi Boraboy
Gölü çevresinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız
, doğal yaşamda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarına yem bırakan personelini duyarlılıklarından dolayı tebrik etti. - Amasya
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:22 Kaynak: DHA
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