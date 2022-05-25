Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

25.05.2022 09:55
Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 99 adet Roma dönemine ait sikke, 1 adet Roma dönemine ait obje ele geçirildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 99 adet Roma dönemine ait sikke, 1 adet Roma dönemine ait obje ele geçirildi.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde A.D. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri satma arayışında olduğu yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin kullanmış olduğu kiralık araçta yapılan aramada; 99 adet Roma dönemine ait sikke, 1 adet Roma dönemine ait obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Konyaaltı, Jandarma, Antalya, Roma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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