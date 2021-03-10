Jandarmanın çetin kışta arama ve kurtarmadaki keskin burnu: "Şov" - Son Dakika

Jandarmanın çetin kışta arama ve kurtarmadaki keskin burnu: "Şov"

10.03.2021 11:01

Kışın çetin geçtiği Kars'ta, Sarıkamış Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timiyle görev yapan özel eğitimli dedektör köpek "Şov", güvenlik güçleriyle hayat kurtarmada başarılara imza atıyor.

Kışın çetin geçtiği Kars'ta, Sarıkamış Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timiyle görev yapan özel eğitimli dedektör köpek "Şov", güvenlik güçleriyle hayat kurtarmada başarılara imza atıyor.

Bugüne kadar doğal afetler ve kayıp vakaları başta olmak üzere 46 göreve katılan 4 yaşındaki Şov, hassas burnuyla 7 kişinin bulunmasını sağladı.

İl Sağlık ile İl Afet ve Acil Durum müdürlükleri ve JAK timlerinin ilçe kırsalında ortak yaptığı çığ tatbikatında, senaryo gereği çığ altında kalan kişinin yerini hemen tespit eden Şov, performansıyla görenleri hayran bıraktı.

Aynı zamanda Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görevli JAK timleriyle turistlerin güvenliğini sağlayan "Şov"a, kayakseverler de ilgi gösteriyor.

"Arama ve kurtarma çalışmalarında işimizi kolaylaştırdı"

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Tahsin Ulu, AA muhabirine, arama kurtarma ekipleriyle çığ tatbikatı yaptıklarını söyledi.

"Şov"un tatbikattaki performansıyla dikkatleri çektiğini ifade eden Ulu, şöyle konuştu:

"Çığ olsun, deprem olsun, bu tür köpekler bizim için hayati önem arz ediyor. Çığ, deprem ve diğer afetlerde hastaya bir an önce ulaşmak bizim için çok önemli. Bunu da çoğu zaman köpeklerle yapıyoruz. Sağ olsun 'Şov' isimli köpeğimiz bize bu konularda yardımcı oldu, daha önce arama ve kurtarma çalışmalarımızda bayağı işimizi kolaylaştırdı."

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli Duygu Arpağ da çığ tatbikatında tanıdığı "Şov"u başarılı bulduğunu anlattı.

Tatbikatta senaryo gereği çığda kaybolduğunu ve kendisini kar altında "Şov"un bulduğunu dile getiren Arpağ, "Çok akıllı bir köpek. Yanıma geldiğinde başta tedirgin oldum, korktum ama o kadar profesyonel, o kadar iyi eğitim almış ki havlamaya başladığında kendimi güvende hissettim. Şov beni kar altında bulduktan sonra JAK timleri yanıma geldi ve beni sağlık ekiplerine teslim etti." dedi.

Jandarmanın çetin kışta arama ve kurtarmadaki keskin burnu: Şov
Jandarmanın çetin kışta arama ve kurtarmadaki keskin burnu: Şov
Jandarmanın çetin kışta arama ve kurtarmadaki keskin burnu: Şov
Jandarmanın çetin kışta arama ve kurtarmadaki keskin burnu: Şov

Sarıkamış, Jandarma, Köpek, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Jandarmanın çetin kışta arama ve kurtarmadaki keskin burnu: 'Şov' - Son Dakika


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