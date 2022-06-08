Japonya 'da gayrisafi yurt içi hasıla ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,5 geriledi.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Japon ekonomisi ocak-mart döneminde yüzde 0,1 daraldı - Son Dakika

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