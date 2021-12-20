JEZKAZGAN - Japon milyarder Yusaku Maezawa uzay gezisini tamamlayarak dünyaya döndü - Son Dakika

Japon milyarder Maezawa Yusaku ile asistanı Yozo Hirani, 12 günlük uzay gezisi sonrası dünyaya döndü.

Japon milyarder Maezawa ile asistanı, Rus kozmonot Aleksandr Misurkin başkanlığındaki Soyuz MS-20 uzay aracıyla sabah saatlerinde Kazakistan'ın Jezkazgan kentinin güneydoğusundaki bir alana başarıyla iniş yaptı.

Aracın iniş anı Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi sitesinde canlı yayımlandı.

Uzay ekibi, karşılama töreninin ardından ekipler eşliğinde 14 ila 21 günlük uzay sonrası rehabilitasyon için Moskova'daki özel merkeze götürüldü.

Maezawa ile asistanı, 12 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) uzayda yapmak için önceden hazırladıkları listedeki görevlerini yerine getirdi. Bunun yanı sıra Rus bilim insanları tarafından yürütülen uzayda vücuttaki kan akışının hareketini inceleyen "Lazma" bilimsel çalışmasına katıldı. Ayrıca UUİ ekibiyle birlikte sıfır yer çekiminde badminton oynadı.

Böylece UUİ, 2009'dan bu yana ilk turistlerini ağırladı.

Japon milyarder ile asistanı, 8 Aralık'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkmıştı.