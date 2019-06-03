Japonya Başbakanı Abe, iftar düzenledi
1 saat önce
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Ramazan'ın son günü Müslüman ülkelerin Büyükelçilerine iftar yemeği verdi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:56 Kaynak: İHA
, Ramazan'ın son günü Müslüman ülkelerin Büyükelçilerine iftar yemeği verdi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe
, iftar verme geleneğini bozmadı. Her yıl Müslüman ülkelerin Büyükelçileriyle iftar vesilesiyle bir araya gelen Abe, elçilerin ve Müslüman ülkelerin misyon başkanlarına özel ilgi göstererek Ramazanı ve bayramını tebrik etti. Tokyo
Büyükelçisi Hasan Murat Mercan
da iftara katıldı.İftar programında bir konuşma yapan Başbakan Abe, elçilerin Japonya ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmedeki kritik rolleri nedeniyle teşekkür etti.
Ayrıca Abe, Japonya ile İslam ülkeleri arasındaki çeşitli alanlardaki dostluk ilişkilerinden bahsederek ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. - TOKYO
Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Generaller hakkında sarfedilen ifadeler rahatsız edici
Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri