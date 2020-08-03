Japonya'da Başbakan Abe hükümetin dağıttığı maskeyi kullanmayı bıraktı - Son Dakika

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında her eve dağıtılan ve kamuoyunda "Abenomask" ismi verilen kumaş maskeleri takmayı bıraktığını söyledi.

Başbakan Abe, Kovid-19 önlemleri kapsamında maske yetersizliğine karşı merkezi hükümetin hane halkına dağıttığı "yıkanabilir, yeniden kullanılabilir iki adet maske" projesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dağıtım projesinin başlatıldığı nisan ayından beri kendi ismiyle anılan "Abenomask"ı taktığının ancak hafta sonundan bu yana kullanmadığının anımsatılması üzerine Abe, piyasadaki maske çeşitliliğine değindi.

Abe, "Bu da bir kumaş maske. Son 6 aydır birçok önlem aldık. Şu an mağazalarda ulaşılabilir farklı birçok maske bulunuyor. Fark gözetmeksizin tüm halktan, dışarı çıktıklarında maskelerini takmalarını ve salgının önlenmesinde iş birliği yapmalarını bekliyorum." dedi.

4 ayda 130 milyon maske

Kyodo haber ajansına göre, projenin sürdüğü 4 ayda 130 milyon maske ülke çapında hane halkına ulaştırıldı, bakım evlerine ise 80 milyon maskenin dağıtılması planlanıyor.

Muhalefet partileri ve kamuoyu, projeyi "salgına karşı etkisiz" bulup "savurganlık" olarak nitelerken, hükümet kanadının, bundan sonra talep edilmesi halinde maskeleri göndereceği kaydedildi.