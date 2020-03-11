Japonya'da Çin'e izinsiz makina satmakla suçlanan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Japonya'da Çin'e izinsiz makina satmakla suçlanan 3 kişi gözaltına alındı

13 dakika önce

Japonya'da Çin'e kimyasal ve biyolojik silah yapımında kullanılabilen bir makinenin izinsiz ihraç edildiği iddiasıyla bir şirketin 3 yetkilisi gözaltına alındı.

Japonya'da Çin'e izinsiz makina satmakla suçlanan 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Japonya'da Çin'e kimyasal ve biyolojik silah yapımında kullanılabilen bir makinenin izinsiz ihraç edildiği iddiasıyla bir şirketin 3 yetkilisi gözaltına alındı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kamu Güvenliği Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, Yokohama merkezli Ohkawa Kakohki şirketinin 2 Haziran 2016'da bir Alman kimya firmasının Çin'in Şanghay kentindeki fabrikasına izinsiz olarak sanayi tipi püskürtmeli kurutma makineleri sattığı belirlendi.

Satışla ilgili şirketin sahibi Masaaki Okavara (70), şirket danışmanı Şizuo Aişima (71) ve şirket yöneticisi Cunji Şimada (66) gözaltına alınırken, şirketin merkezinde yapılan aramada satışlara dair kayıtlara el konuldu.

Yetkililer, kimyasal maddelerin toza dönüştürülmesi için gereken buharlaştırma işlemini yapan püskürtmeli kurutma makinelerinin kimyasal ve biyolojik silah yapımında kullanılabileceğine dikkati çekti.

Şüpheliler, 172 bin dolar tutarındaki satışı Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından izin almadan yaparak dış ticaret kanunu ihlal etmekle suçlanıyor.

Asya ve Avrupa ülkeleri ile ABD'ye ihracat yapan şirketin başka izinsiz satışlar yapıp yapmadığı araştırılıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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