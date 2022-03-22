Japonya'da enerji krizi, 9 eyalette elektrikler kesilebilir - Son Dakika
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Japonya'da enerji krizi, 9 eyalette elektrikler kesilebilir

22.03.2022 09:36
Japonya'da enerji krizi, 9 eyalette elektrikler kesilebilir

Japonya'da hükümet, geçen hafta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin elektrik santrallerinde hasara neden olması ve ülkede etkisini göstermeye başlayan soğuk hava dalgasının enerji ihtiyacını artırması nedeniyle Tokyo dahil 9 eyalette elektrik kesintisi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Japonya'da hükümet, geçen hafta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin elektrik santrallerinde hasara neden olması ve ülkede etkisini göstermeye başlayan soğuk hava dalgasının enerji ihtiyacını artırması nedeniyle Tokyo dahil 9 eyalette elektrik kesintisi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Japonya'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremin elektrik santrallerine verdiği kısmi zarar ülkede etkisini göstermeye başlayan soğuk hava dalgası ile birleşince Japonya'da geçici enerji krizi patlak verdi. Hükümet, sınırlı kalan arzın geniş çaplı elektrik kesintisine neden olabileceğini belirterek, Tokyo dahil 9 eyalet için uyarı yayınladı. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koichi, elektrik kullanımını azaltmak için halktan işbirliği talep ederken, hanelere ve şirketlere bugün 08.00-23.00 saatleri arasında elektrik kullanımını azaltma çağrısında bulunuldu. Tokyo'nun yanı sıra Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Yamanashi ve Shizuoka eyaletinin bazı bölgelerini kapsayan uyarı dahilinde riskli bölgelerdeki hane ile işletmelerden gereksiz ışıkları ve ısıtıcıları kapatmaları ya da ısıtıcıları 20 santigrat dereceye ayarlamaları ve televizyonların parlaklığını kısmaları istendi. Güç kullanımında yüzde 10'luk bir tasarrufun istikrarlı bir tedarik sağlamaya yeteceği belirtilirken, TEPCO kesintileri önlemek için zarar gören termik santraller dışındaki diğer termik santrallerde üretimi maksimum seviyelere çıkaracağını açıkladı.

Depremden etkilenmişti

Japonya'da geçtiğimiz hafta merkez üssü Fukuşima eyaleti olan 7.4 şiddetinde deprem meydana gelmişti. En az 3 kişinin yaşamını yitirmesine, 180 kişinin de yaralanmasına neden olan depremin ardından birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanmıştı. Fukuşima'da bulunan TEPCO'ya ait 2 termik santralin faaliyetlerinin depremin ardından askıya alındığı kamuoyuna yansımıştı. - TOKYO

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Hükümet, Japonya, Enerji, Tokyo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Japonya'da enerji krizi, 9 eyalette elektrikler kesilebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da enerji krizi, 9 eyalette elektrikler kesilebilir - Son Dakika
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