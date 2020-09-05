Japonya'da Haishen Tayfunu endişesi - Son Dakika

Japonya'da yarından itibaren etki göstermesi beklenen Haishen Tayfunu, ülkeyi alarma geçirdi. Şimdiye dek görülmemiş şiddette fırtına beklendiğini açıklayan Japonya Meteoroloji Ajansı, rüzgar hızının saatte 300 km hızla seyreden mermi trenlerin hızına yaklaşabileceği uyarısında bulundu. Riskli bölgelerdeki sakinlere "tahliyeye hazır olun" çağrısı yapıldı.

Geçtiğimiz Pazartesi itibariyle ülkede etki gösteren Maysak Tayfunu'nun vurduğu Japonya'da, aynı haftada ikinci tayfun alarmı verildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, Haishen Tayfunu'nun bugün itibariyle Pasifik Okyanusu'ndaki Minami Daito Adası'nın 200 kilometre güneyinde saatte 15 km hızla ilerleyerek Japonya'ya yaklaştığını açıkladı. Yarın ülkenin güneyindeki Okinawa Adası'nda şiddetli etki göstereceği tahmin edilen tayfunun, Pazar ve Pazartesi günlerinde de Kyushu bölgesini vuracağı bildirildi.

Şiddetli rüzgar beklentisi

Haishen Tayfunu'nun etki göstereceği bölgelerde şimdiye dek görülmemiş şiddette fırtına beklendiğini belirten uzmanlar, rüzgar hızının Japonya'nın dünyaca ünlü mermi trenlerinin saatte 300 km hızına yaklaşabileceği konusunda uyardı. 1961'de Japonya'yı vuran ve tarihin en şiddetli tayfunlarından biri olarak gösterilen 2. Muroto Tayfunu'nun şiddetine ulaşabileceği belirtilen Haishen Tayfunu'nun saatte 288 km hıza varan rüzgarlarla bazı bölgelerdeki yapıları uçurabilme potansiyeli taşıdığı belirtildi. Ayrıca rekor yağışa neden olması beklenen tayfunun sel riski dahil ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Japonya Meteoroloji Ajansı, riskli bölgelerdeki sakinlere tayfun karaya ulaşmadan güvenli bölgelere sığınma çağrısında bulundu.

SDF görevde

Ülkenin Kagoshima Eyaleti Valisi Koichi Shiota ise yaklaşan tayfunla başa çıkmak üzere Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden (SDF) askeri personel talebinde bulundu. Bunun üzerine, bölgedeki bir adada yaşayan yaklaşık 200 sakinin olası risk nedeniyle helikopterle eyalet merkezine tahliye edildiği öğrenildi. Vatandaşları yerel yönetimler tarafından sağlanan tahliye ve tedbir bilgilerini takip etmeye çağıran Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise 22 bin SDF personelinin olası kurtarma operasyonlarına destek için hazır olduğunu açıkladı.

Hayatı felç etmesi bekleniyor

Tayfun riski nedeniyle bazı tren ve hızlı tren seferlerinin yarın itibariyle askıya alınması beklenirken, havayolu şirketlerinin bugün 80'i aşkın iç hat uçuşunu iptal ettiği bildirildi. İptal edilen seferlere dair gelişmelerin tayfunun seyrine göre değişebileceğini belirten ulaşım şirketleri, güncel bilgiler için internet sitelerinin takip edilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Kyushu bölgesinde bazı fabrikalar hafta sonu üretime ara verirken, okulların da pazartesi günü kapalı kalabileceği açıklandı. - TOKYO