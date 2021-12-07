Japonya'da kuş gribi Hiroshima'ya sıçradı - Son Dakika

Japonya'da etkisini sürdüren kuş gribi salgını ülkenin Hiroshima eyaletine de sıçradı. Salgın görülen eyaletlerin sayısı 7'ye yükselirken, 30 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

Japonya'da bu yıl ilk olarak geçtiğimiz Kasım ayında Akita eyaletinde ortaya çıkan kuş gribi salgını bir eyalete daha sıçradı. Hiroshima'da bulunan Fukuyama şehrindeki bir tavuk çiftliğinde daha yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen toplu kuş gribi vakalarının doğrulandığı açıklandı. Tesiste dün, birbiri ardına gözlenen tavuk ölümlerinin ardından yapılan testlerle kesinlik kazanan salgın nedeniyle 30 bin tavuğun itlafına başlandığı bildirildi.

Yapılan genetik incelemelerde ise çiftlikteki salgına neden olan mutasyonun, virüsün yüksek ölüm ve bulaşıcılık oranına sahip H5 tipi olduğu belirlendi. Hiroshima eyalet yönetimi, salgın ihtimali doğrulanan tesisin 10 kilometre yarıçapındaki bölgeyi tedbir amacıyla sınırlı hareket alanı ilan ederken, yakında bulunan 6 üretim tesisi dahil tüm çiftliklerden tavuk ve yumurta sevkiyatı askıya alındı.

KUŞ GRİBİ SALGINI ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Bu yıl ilk kez geçtiğimiz kasım ayında Akita eyaletinde görülen kuş gribi salgını, Kagoshima, Hyogo, Kumamoto, Chiba ve Saitama eyaletlerine sıçramış, on binlerce kanatlı hayvan tedbir amacıyla itlaf edilmişti. İtlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının geçen yıl rekor kırarak 6 milyonu geçtiği Japonya'da, önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5,78 milyon tavuğun telef olduğu 2005-2006 sezonuna ait olduğu açıklanmıştı.

(Burak Ersoy/ İHA)