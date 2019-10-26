Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti
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Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 10 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Kyodo ajansının haberine göre, dünden bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba idari bölgesinde 9, kuzeydeki Fukuşima idari bölgesinde ise 1 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:29
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