Son Dakika Haberleri: Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Dünya Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti

45 dakika önce

Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 10 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 10 kişi hayatını kaybetti.


Kyodo ajansının haberine göre, dünden bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba idari bölgesinde 9, kuzeydeki Fukuşima idari bölgesinde ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

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Japonya, Kyodo, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:29 
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