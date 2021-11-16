Japonya'daki kuş gribi salgınında korkutan gelişme - Son Dakika

Japonya Tarım Bakanlığı, bu kış ülkede doğrulanan 3. kuş gribi salgınında virüsün oldukça bulaşıcı olan alt tipi H5N8'in tespit edildiğini açıkladı. Aynı mutasyon, geçen yıl ülkenin 2005-2006 sezonundan beri gördüğü en büyük kuş gribi salgınına neden olmuştu.

Japonya'da geçen yıl 6 milyonu aşkın kanatlı hayvanın ölmesine neden olan ve ülkede geçtiğimiz günlerde yeniden ortaya çıkan kuş gribi salgınına dair endişe verici bir gelişme yaşandı. Japonya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Kagoshima eyaletindeki Izumi şehrinde doğrulanan bu sezonun 3. salgınında, virüsün oldukça bulaşıcı olan alt tipi H5N8'e rastlandığı bildirildi.

3 ÇİFTLİKTE SALGIN

Japonya'da yılın ilk toplu kuş gribi vakaları Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde geçen hafta doğrulanmış, tedbir amacıyla 143 bin kanatlı hayvanın itlaf edildiği açıklanmıştı. İkinci salgın haberi Kagoshima eyaletinden gelirken, Izumi şehrindeki bir tavuk çiftliğinde ise 38 bin 500 kanatlı hayvan itlaf edilmişti. Son olarak dün Kagoshima eyaletindeki Izumi şehrinde bulunan bir diğer tesiste 11 bin kanatlı hayvan kuş gribi nedeniyle ölmüştü.

6 MİLYONU AŞKIN KANATLI İTLAF EDİLMİŞTİ

2018 yılından bu yana Japonya'da ilk kez geçen yılın Kasım ayında görülen toplu kuş gribi vakaları, daha bulaşıcı olan H5N8 mutasyonunun etkisiyle birçok eyalete sıçramış, itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

^(Burak Ersoy/İHA)