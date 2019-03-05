Son Dakika Haberleri: Jimmy Durmaz'a Yapılan Irkçı Saldırıya Ceza

Jimmy Durmaz'a Yapılan Irkçı Saldırıya Ceza

29 dakika önce

İsveç'in Vaxjö kentinde Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıda bulunan 17 yaşındaki gence, 8 bin kron (757 avro) para cezası verildi.

Jimmy Durmaz'a Yapılan Irkçı Saldırıya Ceza, System.String[]
İsveç'in Vaxjö kentinde Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıda bulunan 17 yaşındaki gence, 8 bin kron (757 avro) para cezası verildi.

Vaxjö Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, gencin Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiği için 757 avro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Savcı Annie Runander, İsveç haber ajan TT'ye mahkemenin verdiği cezadan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Polis, Jimmy Durmaz'ın Instagram hesabına "Lanet karafalı öleceksin " yazan 17 yaşındaki genç hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Göteborg kentinde 2 ay önce Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıda bulunan 18 yaşındaki başka bir genç ise 190 avro para cezasına çarptırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:21 Kaynak: AA

İsveç, Jimmy Durmaz, Spor
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