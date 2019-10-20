Johnson AB'den erteleme istedi

Britanya Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunarak Brexit için belirlenen tarihin ertelenmesini talep etti. Ancak Johnson gönderdiği metni imzalamadı.Britanya Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunarak ülkesinin birlikten çıkışı için 31 Ekim olarak belirlenen tarihin ertelenmesini talep etti. Gelişmeyi Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk Twitter hesabından duyurdu. Tusk bu talebe nasıl yanıt verileceğine karar vermek için Avrupa Birliği ülkelerinin hükümet başkanlarıyla istişarelerde bulunmaya başlayacağını ifade etti.



Johnson gönderdiği metni imzalamadı



Tusk gönderilen erteleme talebinin altında Johnson'un imzasının bulunmadığını da doğruladı. Britanya'nın Avrupa Birliği Büyükelçisi Tim Barrow bunun üzerine Avrupa Birliği'ne hitaben Britanya tarafından ikinci bir metin daha gönderdi. Barrow metnin Johnson tarafından bilinçli olarak imzalanmadığını zira Britanya hükümetinin "yasa gereği" bu talepte bulunma yükümlülüğü olduğunu kaydetti. Ardından Johnson Tusk'a Britanya tarafından üçüncü bir metin daha iletti. Britanya Başbakanı Johnson bu mektupta Brexit tarihinin ertelenmesine kendisinin kişisel olarak karşı olduğunu ifade ediyor. Bu mektubun imzalı olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne Britanya tarafından toplamda üç metin ulaşmış oldu.



Britanya'da Benn Act adlı yasa Johnson'ı Brexit yasasının Cumartesi gününe kadar Avam Kamarası'nda onaylanmaması halinde Avrupa Birliği'ne üç ay daha erteleme talebinde bulunmakla yükümlü kılıyor. Avam Kamarası'nın dünkü özel oturumunda milletvekillerinin çoğunluğu Brüksel ile hafta içinde üzerinde uzlaşılan Brexit yasasını oylamamayı kabul etmişti. Başbakan Johnson buna rağmen ülkesinin 31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği'nden çıkması gerektiğini savunuyor. Johnson daha önce yaptığı açıklamalarda erteleme talebinde bulunmaktansa "ölmeyi" tercih edeceğini söylemişti.



dpa/ EC, BW



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