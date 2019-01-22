Judoda 19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası

19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Samsun'da yapılacak.

19 Mayıs 1919 100. Yıl Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Samsun'da yapılacak.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'nda 25 Ocak Cuma günü başlayacak organizasyon, 27 Ocak Pazar günü sona erecek.



Şampiyonada 51 kentten 292 kadın ve 411 erkek sporcu mücadele edecek.

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