Justin Bieber'ın yeni albümü 2020'de geliyor

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, Noel günü yaptığı açıklamasında hayranlarına 2020 yılında yeni albümünün piyasaya çıkacağı müjdesini verdi.

Kanadalı müzisyen, Yummy adındaki yeni single'ını 3 Ocak 2020'de piyasaya süreceğini açıkladı.

Böylelikle beşinci albümüne imza atacak olan Bieber, Mayıs ve Eylül ayları arasında bir tura çıkacağını da söyledi.

Justin Bieber, 2017 yılında dünya turunun 17 konserini iptal ederek müziğe ara vermişti.

Yapılan açıklamaya göre yeni yılda televizyonda yayınlanacak yeni bir belgeselde de yer alacak.

Bieber, müziğe ara vermiş olsa da bu yıl Ed Sheeran ve Billie Eilish gibi şarkıcılarla düet şarkılara imza atmıştı.

Nisan ayında Ariana Grande ile Coachella festivalinde sahne alması, müziğe geri döneceğini düşündürmüştü.

Evliliğinin ardından ilk albüm

Justin Bieber'ın YouTube'da yer alan videosunda yeni yıl kararlarına dair "insanların mükemmel olmadığını, geçmişinde yaptığı hataların ardından bugün Tanrı'nın olmasını istediği yerde olduğunu" söylediği duyuluyor.

Ünlü şarkıcı daha önce Instagram'da yayımlanan uzun ve duygusal makalesinde uyuşturucu bağımlılığı ve depresyon ile nasıl mücadele ettiğini kaleme almıştı.

Bu albüm, Bieber'ın Hailey Baldwin ile evliliğinin ardından yaptığı ilk albüm olacak.