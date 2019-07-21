Kablo ve su sayacı hırsızları yakalandı
35 dakika önce
Mersin'de telefon ve aydınlatma kabloları ile su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alından 2 kişi tutuklandı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
'de telefon ve aydınlatma kabloları ile su sayaçlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alından 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, yapılan uygulamada durumundan şüphelenip durdurulan taksi içerinde 17 adet su sayacı, demir kesme makası, anahtar ve benzeri gibi malzemelerle yakalanan A.K. ve M.R.G. isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerin daha önce merkez Yenişehir
ilçesi Akkent Mahallesi
'nde telefon ve aydınlatma kabloları ile İnönü Mahallesi'nde boş bir binadan 17 su sayacının çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan şahısların su sayaçlarını çaldıktan sonra götürme anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kişi gözcülük yaparken, diğer şahıs çuvala koyduğu su sayaçlarını alarak geliyor. Birinin sırtına aldığı çuvalla bölgeden uzaklaşan şahısların rahat tavırları görenlere pes dedirtti.
(Koray Ünlü/İHA)
Anne, oğlu ve ikiz kardeşi temizledikleri kuyuda öldü İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de değişmedi, cenazeler gözyaşları içinde uğurlandı Su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası (2) Akıllara durgunluk veren olay: Telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyorlar