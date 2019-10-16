Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı
2 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi eser aradıkları belirtilen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi eser aradıkları belirtilen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre; bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Badavut mevkisi Tekev bölgesinde kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Yakalanan Z.Ç., C.E. ve L.E. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Foseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü