Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı

2 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi eser aradıkları belirtilen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi eser aradıkları belirtilen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre; bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Badavut mevkisi Tekev bölgesinde kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.


Yakalanan Z.Ç., C.E. ve L.E. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı
Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Foseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 13:13:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]