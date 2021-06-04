Kaçak Tütün ve Sahte Alkol Ele Geçirilerek Şüpheli Gözaltına Alınmıştır - Son Dakika

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde;

Terme İlçesi Evci Mahallesinde 04. 06. 2021 günü şüpheli 1 şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde;

8800 adet makaron, 45 litre etil alkol, 6 litre sahte viski, 6 kg kaçak tütün, 50 ml beyaz plastik şişe içerisinde; 30 adet muhtelif kit, 2 adet anason yağı, 1 adet meşe aroması, 1 adet whiski boyası, 1 adet gliserin yağı, 1 adet anason, 10 ml şişe şeklinde; 21 adet muhtelif kit ele geçirilmiş olup olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.