Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa'dan haber var
Yaşam

Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa'dan haber var

Haberin Videosunu İzleyin
Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa'dan haber var
17.02.2026 15:16
Kaçırılıp başlık parası teklif edilen 14 yaşındaki Melisa\'dan haber var
Kaçırıldığı ifade edilen 14 yaşındaki Melisa B., ailesine yapılan başlık parası teklifi ve tehditlerin Türkiye gündemine gelmesinin ardından Ankara Etimesgut'ta bulundu.

İstanbul Sultangazi'de babaannesine gitmek için evden çıkan 14 yaşındaki Melisa B.'den haber alamayan ailesi polise başvurdu. Arama çalışmaları sürerken babayı arayan bir akraba, "Oğlum kızınla evlenmek istiyor" diyerek başlık parası teklif etti ve tehditte bulundu. Günler süren endişenin ardından Melisa, Ankara Etimesgut'ta bir parkta bulundu.

KAÇIRIP BAŞLIK PARASI TEKLİF ETTİLER

Melisa B. 14 Şubat günü annesinden izin alarak babaannesinin evine gitti. 1 gün sonra babaannesinin evinden ayrılan Melisa'dan haber alınamadı. Aile polise ihbarda bulundu. Bu sırada Melisa'nın babası Aykut B.'yi halasının oğlu aradı. Arayan kişi, Melisa'nın oğluyla sevgili olduğunu evlenmek istediklerini, kabul ederlerse 'başlık parası' ödeyeceklerini söyledi. Aile ise akrabaları tarafından Melisa'nın ikna edilip kaçırıldığını öne sürdü.

"UFACIK KIZDAN NASIL KADIN OLUR"

Anne Yağmur B., "2-3 gündür ben kızımı göremiyorum. Yapanlarda yabancı değiller, eşimin halasının çocukları. Ufacık kızdan nasıl kadın olur, ben bir anneyim siz söyleyin? Ufacık kızdan nasıl bir anne olur, siz söyleyin. Saat 21.00-22.00 sıralarında ben nenemin evine gideceğim dedi. Bende izin verdim, kal dedim. Her zaman yolluyordum. Eşyalarını kıyafetlerini aldı. Arkadaşını alet etti, 'Arkadaşım Nisa ile hamama gideceğim' dedi. Kızı kandırmışlar aklına girmişler, 3-4 kişi geliyor kızımı kaçırıyorlar. Ninesinin evinin önünden kaçıyorlar. 'Bir aydır konuşuyorlar' dediler. Benim kızım 14 yaşında cahil, ne bilebilir ki siz söyleyin" ifadelerini kullandı.

"BENİ ARAYARAK BAŞLIK PARASI İÇİN BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

Melisa'nın babası Aykut B., "14 yaşındaki kızımı kaçırdılar ve beni tehdit ediyorlar. Beni arayıp başlık parası teklif ettiler. Benim kızımı Hamza B., Efe B. ve Aslan G. gelip götürdü. Babaları beni arayarak başlık parası teklif etti. Beni tehdit ediyorlar, 'Eğer kanallara çıkarsan sana zarar veririz, kızına zarar veririz' diyorlar. Bunlar benim halamın oğlu. Kaçıran kişinin babası ise benim amcamın oğlu. Cumhurbaşkanım size yalvarıyorum kızımı kurtarın. Bana para teklif ediyorlar. Hangi baba kızını parayla satar. Benim kızımı aldılar. Ben kızımın ismini koluma yazdım, o benim ilk göz ağrım. Bunların ceza almasını istiyorum. 12-13 yaşındaki bir kız çocuğu nasıl bir evlilik yapabilir, adalet yerini bulsun" dedi.

PARKTA BULUNDU

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, Melisa B. Ankara Etimesgut'ta bir park içerisinde bulundu. Melisa'yı kaçırdığı belirtilen Hamza B. (19)Aslan G. (18) ' yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

