Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (4) - Son Dakika

Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (4)

7 saat önce

KADIKÖY'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla vurarak ağır yaraladı.

Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (4), System.String[]
KADIKÖY'de, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, her ikisi de çiçekçilik yapan annesi ile eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan eşi Seyhan Yüksekova ile annesi Zülfiye Yüksekova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan Tahsin Yüksekova'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre,

cezaevinden yeni çıkan Tahsin Yüksekova(38), cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova(37)'nın bulunduğu dükkan önüne gelerek onunla tartıştı. Tahsin Yüksekova, bu sırada eşi Seyhan Yüksekova'ya silahla bir kaç el ateş etti. Seyhan Yüksekova yere yığılırken, Tahsin Yüksekova, aynı cadde üzerinde yine çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya da kurşun yağdırdı. Tahsin Yüksekova, Bostancı istikametine giden dolmuşa binerek olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı iki kadını ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak her iki kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Polis çevre güvenliği alarak olay yerinde araştırma yaptı. Ekipler, bir yandan kaçtığı yönde Tahsin Yüksekova'yı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Şüphelinin Tahsin Yüksekova'nın cinayet, kasten yaralama, tehdit ve hakaret, ruhsatsız silah taşıma suçlarından sabıkalı olduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.


- İstanbul
Yüksekova, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu
Bayrampaşa'da palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu Bayrampaşa'da kafeye palayla dalan saldırganla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı: HIV taşıyormuş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 04:30:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]