Kadıköy'de drone destekli denetimde emniyet kemeri ihmaline ceza yağdı - Son Dakika

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy Bağdat Caddesinde trafik düzeni ve güveninin sağlanması amacıyla drone tipi hava aracıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, emniyet kemeri kullanmama, kask takmama, seyir halinde iken cep telefonu kullanma, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kuralları ihlalleri konusunda sürücüleri uyarıldı.

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