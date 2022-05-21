Kadın çiftçi, devletten aldığı destekle sürüsünü ikiye katladı

Van'da 3 çocuk annesi Fatma Singar, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı destekle 40 olan hayvan sayısını 100'e çıkardı.

İpekyolu ilçesine bağlı Beşçatak Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Singar, 2016'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için başvurdu.

Başvurusu olumlu karşılanan ve 40 koyun hibe almaya hak kazanan Singar, devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta koyun sayısını 6 yılda 100'e çıkardı.

Sabahın erken saatlerinde koyunlarını meraya çıkartarak otlatan Singar, hayvanlarından elde ettiği sütü satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

"Hayvan sayısını daha da artırmayı düşünüyorum"

Singar, AA muhabirine, devlet desteğiyle başladığı besiciliğin hayatını değiştirdiğini söyledi.

Günün büyük bir bölümünü merada hayvanlarının bakım ve beslenmesiyle geçirdiğini anlatan Singar, "Sabahın erken saatlerinde hayvanları meraya otlatmaya çıkartıyoruz. Hayvanlarımı sağıyorum. Peynir, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünlerinden elde ettiğim gelirle aileme bakıyorum. Kayınpederim ve kayınvalidem de yanımda kalıyor. Daha önce durumumuz iyi değildi. Geçim sıkıntısı yaşıyorduk. Genç Çifti Projesi'nden faydalandıktan sonra durumumuz düzeldi." dedi.

Hayvancılığı daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirten Singar, şunları kaydetti:

"Hayvancılık yapmaya devam edeceğim. Hayvan sayısını daha da artırmayı düşünüyorum. Doğum yapan koyunlara biz bakıyoruz, diğerlerini çobanlar yaylaya otlatmaya götürüyor. Sağdığım sütle çocuklarıma bakıyor, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Sütün litresini 15 liradan, peynirin kilosunu ise 40 liradan satıyoruz. Koyun ve keçi sütü çok sağlıklı. Hayvanlarımın sütü, peyniri olmazsa geçimimiz zor olurdu. Bize bu imkanları sağlayan devletimizden, Allah razı olsun. Hayvancılığı büyüterek yapmaya devam edeceğim."

Fatma Singar'ın kayınpederi Mehmet Singar ise bölgede hayvancılığın bitmemesi için çaba gösterdiklerini anlattı.

Kendi işlerini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Singar, "Devlet bize 40 koyun verdi. Gelinime yardım ediyorum. Hayvanları otlatıyorum. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Destek verilirse hayvancılığımızı büyütmeyi planlıyoruz. Ot ve saman fiyatları bu yıl biraz yüksek. Bu konuda destek bekliyoruz." diye konuştu.