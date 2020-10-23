Kadın İtalyan asker, kendisini darbettiği gerekçesiyle 8 çavuşu mahkemeye verdi - Son Dakika

İtalya Hava Kuvvetleri'nde askeri öğrenci olan Giulia Schiff (21) 8 çavuşun kendisini darbettiğini, başını uçak kanadına vurduğunu ve daha sonra kendisini havuza attığını belirterek mahkemeye verdi. Askerlerin, Schiff'e uyguladıkları 'zorbalık' ise anbean kameralara yansıdı.

Olay, 2018'in Nisan ayında İtalya'da bir hava kuvvetleri üssünde meydana geldi. Giulia Schiff adlı genç kadın, hava kuvvetlerine öğrenci olarak kayıt oldu. Eğitimini tamamlayan Schiff, birliğindeki 8 çavuş tarafından darbedildiğini ifade ederek bu kişileri mahkemeye verdi. Olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde, Schiff'in bir grup asker tarafından omuzlarında taşındığı ve bir uçağın kanadına başının vurulduğu görüldü. Daha sonra askerler, Schiff'i havuza attı.

"KİM ÖDEMESİ GEREKİYORSA, BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 2019 yılında dönemin İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta, olaya ilişkin "Kim ödemesi gerekiyorsa, bedelini ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı. Schiff'in, hava kuvvetlerine başvuran 2 bin kişi arasından 4'üncü seçilerek eğitime başladığı ancak bir general tarafından, 'disiplinsiz' görüldüğü gerekçesiyle hava kuvvetlerinden ihraç edildiği öğrenildi. Söz konusu olaya ilişkin mahkemede ilk duruşmanın 11 Aralık'ta yapılacağı ifade edildi.