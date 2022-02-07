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Kadın katiline, kadınlardan oluşan mahkeme heyetinden "süper" indirim! Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü - Son Dakika

Kadın katiline, kadınlardan oluşan mahkeme heyetinden "süper" indirim! Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü

07.02.2022 09:34
Kadın katiline, kadınlardan oluşan mahkeme heyetinden "süper" indirim! Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü

Yozgat'ta Halime Yüksel (21), 16 yaşında görücü usulüyle evlendirildiği Mustafa Yüksel tarafından 3 yaşındaki çocuğunun yanında katledildi. Yüksel'i yargılayan savcısı da 3 üyesi de kadınlardan oluşan mahkeme heyeti, katile çifte indirim yaptı. Avukat kararla ilgili, "Halime 16 yaşında evlendirilmiş ve küçücük kızının gözü önünde eşi tarafından öldürülmüş bir kız çocuğu" dedi.

Yozgat'ta yaşayan Halime Yüksel (21), 16 yaşında görücü usulüyle evlendirildiği Mustafa Yüksel tarafından 3 yaşındaki çocuğunun yanında katledildi. Yüksel'i yargılayan savcısı da 3 üyesi de kadınlardan oluşan mahkeme heyeti, katile çifte indirim yaptı. Mahkeme, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı sonra cezayı 'haksız tahrik' nedeniyle 20 yıla indirdi. Ardından bir indirim daha yaparak cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.

UZAK ATIŞ MESAFESİNDEN VURULDUĞU BİLDİRİLDİ

Hürriyet'in haberine göre, Mustafa Yüksel eşinin çocuklarla çok fazla ilgilenmediğini ve telefonunu elinden bırakmadığını söyledikten sonra eşinin intihar ettiğini söyledi. Mustafa Yüksel tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yüksel, ölen eşinin Şanlıurfa'daki cenazesine de gitmedi. Halime Yüksel'in intihar ettiğine inanmayan ailesi, Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak olayın araştırılmasını istedi. Adli Tıp Kurumu soruşturma dosyasına gönderdiği raporda, Halime Yüksel'in 'uzak atış mesafesinden vurulduğunu bildirdi. Kıyafetlerinde de barut izine rastlanan Mustafa Yüksel yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, Halime Yüksel'in sosyal medyayı kullanırken tanıştığı erkeklerle konuştuğu, bunun eşi tarafından bilindiği, olay anında da aralarında çıkan tartışma sonucu Mustafa Yüksel'in eşini vurduğu belirtildi. Yüksel'in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mustafa Yüksel, Yozgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında, eşinin sosyal medya hesapları olduğunu ancak bir erkekle görüşüp görüşmediğini bilmediğini, eşine silah kullanmayı kendisinin öğrettiğini ve eşinin intihar ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti sanığa 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet 'haksız tahrik indirimi' uyguladığı cezayı 20 yıl hapse çevirdi. Heyet son olarak 'cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi' lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi. Mahkeme kararının gerekçesinde evde yalnız intihar edecek birisinin uyuyan çocuğunun yanında kapıyı kilitleyerek intihar etmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını söyledi. Mahkeme gerekçeli kararında maktulün sanığı aldatması, sosyal medyayı aktif kullanması, evi ve çocuklarıyla ilgilenmemesi değerlendirildiğinde sanığın maktulün sadakatsiz davranışlarının kendisinde meydana getirdiği hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında suçu işlediği belirtilerek 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasına karar verildiği anlatıldı.

"BU KARAR TOPLUM VİCDANINI YARALADI"

Avukat Fatma Gül Bal, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Halime 16 yaşında evlendirilmiş ve küçücük kızının gözü önünde eşi tarafından öldürülmüş bir kız çocuğu. Başkasına, cinayetten 8 ay önce fotoğraf attığı iddia ediliyor, bu doğru değil ama doğru dahi olsa tahrik unsuru olmaz çünkü üzerinden 8 ay geçmiş. Kararı veren mahkeme heyeti kadınlardan oluşuyor, savcı bile kadın. Sanığın geleceği üzerindeki etkisini düşünüp iyi hal indirimi yaptı heyet. Halime'nin toplum tarafından defalarca kurban edildiğini düşünüyorum. Bu karar toplum vicdanını yaraladı."sözlerine yer verdi.

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadına şiddet, Cinayet, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın katiline, kadınlardan oluşan mahkeme heyetinden 'süper' indirim! Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü - Son Dakika


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