Kadının gücünü kadınlarla yürüyecek gösterecekler - Son Dakika

"2018 Troya Yılı" kapsamında oluşturulan Troya Kültür Rotası, kadının gücünü göstermek isteyen farklı ülkelerden 20 kadının yürüyüşüne ev sahipliği yapacak.

Yoga Eğitmeni Şaylan Yılmaz tarafından hazırlanan "Athenalar Yürüyor" projesi kapsamında farklı ülkelerden farklı meslek sahiplerine sahip 20 kadın, Çanakkale'ye gelerek 120 kilometrelik rotada 7 gün yürüyecek.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, projenin kadının gücünü ortaya koymak adına tüm zorlu doğa koşullarına karşı gerçekleştirileceğini belirtti.

Kadının yüzyıllar boyunca hor görülen ve yeterince değer verilmeyen bireyler olarak görüldüğünü, bunun için bu yürüyüşü düzenlediklerini ifade eden Yılmaz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Günümüz dünyasında ve özellikle ülkemizde kadına şiddet olayları artarak devam ederken, kadının yüzyıllar boyunca sindirilen, hor görülen, gereğince desteklenmeyen gücünü yeniden eline alabilmesi ve özgürce hareket edebilmesi için kadın kadına bir farkındalık yolculuğu başlıyor. Toplam 7 gün boyunca, Çanakkale Troya Kültür Rotası'nı yürümek üzere, gerçeği ayırt edebilme bilgeliği ve doğru zamanda aksiyona geçebilme gücünün simgesi olan tanrıça Athena'dan ilham alan 20 güçlü kadın, Çanakkale'den harekete geçiyor."

Şaylan Yılmaz, 21 yerleşim yeri, 16 arkeolojik alan ile 7 tarihsel alanı sınırlarında barındıran rota kapsamında katılımcı kadınların farklı deneyimleri de bu sayede yaşama fırsatı bulacaklarını kaydetti.