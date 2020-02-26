Kadınlar 8 Mart'ta 'Şiddete hayır' demek için dans edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadınlar 8 Mart'ta 'Şiddete hayır' demek için dans edecek - Son Dakika

Kadınlar 8 Mart'ta 'Şiddete hayır' demek için dans edecek

6 saat önce

Muratpaşa'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadına şiddete hayır" "Kadın varsa yaşam vardır" demek için Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda buluşuyor.

Kadınlar 8 Mart'ta 'Şiddete hayır' demek için dans edecek, System.String[]

Muratpaşa'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadına şiddete hayır" "Kadın varsa yaşam vardır" demek için Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda buluşuyor. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği 8 Mart etkinliğinde binlerce kadın, Ajda Pekkan'ın 'Hür doğdum hür yaşarım' şarkısıyla dans edecek.


Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Erik dalı' oynayarak kadına yönelik şiddete, cinsiyet ayrımcılığına karşı seslerini yükselten Muratpaşalı kadınlar, bu yıl Ajda Pekkan'ın 1975'li yıllara damgasını vuran 'Hür doğdum hür yaşarım' şarkısıyla dans edecek. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği 8 Mart etkinliğinde kadınlar "Kadına şiddete hayır" demek, "Kadın varsa yaşam vardır" diye haykırmak için Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda buluşacak.


Geçen yıl 3 bin 500 kadının katıldığı etkinlik için Muratpaşa Belediyesi'nin dans eğitmenleri, halk dansları öğretmenleri farklı noktalarda kadınlarla birlikte çalışmaya başladı. Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi başta olmak üzere belediyenin sanat ve meslek edindirme kurs merkezlerinde, spor sahalarında eğitimler hafta boyunca devam edecek.


"Şiddete karşı tepki"


Belediye Başkanı Ümit Uysal, geçen yıl gerçekleştirilen etkinliğe 3 bin 500 kişinin katıldığını belirterek 8 Mart Pazar günü yine binlerce kadının Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda olacağını söyledi. Uysal, 8 Mart'ta Yonca Lodi'nin de bir konser vereceğini söyledi. Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak kadının toplumsal konumunun güçlenmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin sona ermesi için Al Yazma başlığında altında gerçekleştirdikleri çalışmaların başlangıcının 2015 yılı 8 Mart'ı olduğunu söyledi. 5 yıl içinde Muratpaşa Belediyesi'nin 3 kadın danışma merkezine sahip ve kadına yönelik şiddetin ve erken yaşta evliliklerin sona ermesi alanında uyguladığı projelerle Türkiye'nin öncü ve model kurumlarından biri haline geldiğini belirten Uysal, 8 Mart etkinliğinin hem Türkiye'nin birlik ve beraberliği, dayanışması hem de kadına yönelik şiddet ve haksızlıklara karşı tepkinin ifadesi olacağını söyledi. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Muratpaşa, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Talihsiz kadının sokak ortasında bıçakla gasp edildiği anlar güvenlik kamerasında! Aşk tuzağı cinayeti nedeniyle aranan kadın yakalandı Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:21:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınlar 8 Mart'ta 'Şiddete hayır' demek için dans edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]