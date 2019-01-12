Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

49 dakika önce

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz KarakayaHakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç, Hakan GereyKırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 4, Beril Albayrak 10, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 22, Aycan Birgül Aktaş 4, Begüm Taşkın 3, Banks 28Canik Belediyespor: Betül Kutlu, Gülşah Duman 9, Dilara Tongar 8,...

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Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç, Hakan Gerey

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 4, Beril Albayrak 10, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 22, Aycan Birgül Aktaş 4, Begüm Taşkın 3, Banks 28

Canik Belediyespor: Betül Kutlu, Gülşah Duman 9, Dilara Tongar 8, Deniz Çolakoğlu 9, Candide Öztürk 4, Holmes 22, James 25,

1. Periyot: 23-20

Devre: 45-41

3. Periyot: 56-61

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 77-73 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:32 Kaynak: AA

Bodrum, Spor
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