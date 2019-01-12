Salon: Bodrum
Belediyesi Binnaz Karakaya
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç, Hakan Gerey
Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 4, Beril Albayrak 10, Deniz Ataer 2, Zivadinovic 22, Aycan Birgül Aktaş 4, Begüm Taşkın 3, Banks 28 Canik Belediyespor
: Betül Kutlu
, Gülşah Duman 9, Dilara Tongar 8, Deniz Çolakoğlu
9, Candide
Öztürk 4, Holmes 22, James 25,
1. Periyot: 23-20
Devre: 45-41
3. Periyot: 56-61
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Canik Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 77-73 yendi.