Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

21 dakika önce

Salon: Servet TazegülHakemler: Aydın Karaçam, Uygar Kurt, Hande ÖztürkÇukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner 2, Sevgi Uzun 4, Iagupova 20, Naumenko 18, Gueye 7, Sera Özelçi 2, Pelin Derya Bilgiç 4, Gray 11, Meltem Avcı 7OGM Ormanspor: Copper 19, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Gardner 17,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Aydın Karaçam, Uygar Kurt, Hande Öztürk

Çukurova Basketbol: Şaziye İvegin Üner 2, Sevgi Uzun 4, Iagupova 20, Naumenko 18, Gueye 7, Sera Özelçi 2, Pelin Derya Bilgiç 4, Gray 11, Meltem Avcı 7

OGM Ormanspor: Copper 19, Nilay Kartaltepe 5, Naile Çırak, Gardner 17, Henry 15, Ruzickova, Damla Gezgin, Miray Şahin 6

1. Periyot: 24-10

Devre: 41-27

3. Periyot: 55-43

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında OGM Ormanspor'u 75-62 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:01 Kaynak: AA

Şaziye İvegin, Karaçam, Aydın, basketbol, Spor
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