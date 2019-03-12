Salon: Metro Enerji
Hakemler: Ergin Sarı
, Hüseyin Çelik
, Sedef Yarıcı Fenerbahçe
: Birsel Vardarlı
Demirmen 8, Ayşe Cora
16, Zandalasini 15, Vaughn 6, Verameyenka 15, Plum 10, Özge Yavaş 4, Tuğçe Canıtez
7, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz, Merve Arı
BOTAŞ: Olcay Çakır
Turgut 10, Büşra Akbaş 2, Cuic 27, Melis Gülcan 14, Krivacevic 13, Aylin Darınç 2, Sehernaz Çidal 2, Erdenay Topçu
1. Periyot: 24-14
Devre: 48-33
3. Periyot: 70-53
Beş faulle çıkan: 39.28 Büşra Akbaş (BOTAŞ)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği BOTAŞ'ı 83-70 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde etti, BOTAŞ ise 6. yenilgisini yaşadı.