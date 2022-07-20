Kadınlar, Danıştay'ın Kapısına Siyah Çelenk Bıraktı - Son Dakika
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Kadınlar, Danıştay'ın Kapısına Siyah Çelenk Bıraktı

20.07.2022 16:28

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı açılan davaları reddeden Danıştay’ı, kapısına siyah çelenk bırakarak protesto etti. Kadınlar, "İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. Öldürülen kadınlar için İstanbul Sözleşmesi tekrar uygulanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı açılan davaları reddeden Danıştay'ı, kapısına siyah çelenk bırakarak protesto etti. Kadınlar, "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Öldürülen kadınlar için İstanbul Sözleşmesi tekrar uygulanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ret kararını dün açıklamasının ardından bugün Danıştay'ın önüne giderek siyah çelenk bıraktı. Protesto sırasında "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz, Kadın Cinayetlerini Durduracağız" yazılı dövizler taşıyan kadınlar şunları söyledi:

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak Danıştay kararı için bugün Danıştay'ın önündeyiz. Geçen sene mart ayında Cumhurbaşkanı imzayı geri çekti bir gece kararıyla. Meclis tarafından imzalanan bu anlaşma bir kişinin kararı ile feshedilemez dedik ve konuyu Danıştay'a taşıdık. Danıştay'da bu salonu her davada kadınlar, LGBTİQ artılar, örgütler, kurumlar, barolar olarak doldurduk. Buna karşın Danıştay 2'ye 3 oyla hukuksuz bir karar vererek iptal kararını reddetti. Bu yüzden Danıştay'ın önüne siyah çelenk bırakıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Öldürülen kadınlar için İstanbul Sözleşmesi tekrar uygulanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar, Danıştay'ın Kapısına Siyah Çelenk Bıraktı - Son Dakika

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