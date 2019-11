Kadınlara haklarını anlattılar

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı halk merkezlerinde kadınlarla bir araya geldi.



Odunpazarı Belediyesi, demokratik kitle örgütleri ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde Eskişehirli Kadınlar ile bir araya gelerek, kadınlara haklarını anlatıyor. Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde gerçekleştirilen seminerlere Av. Heval Yıldız Karasu ve Av. Neriman Ersin konuşmacı olarak katıldı. İlk olarak Orhangazi ve Karapınar Halk Merkezlerinde düzenlenen seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Orhangazi Halk Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere Av. Neriman Ersin; Karapınar Halk Merkezi'ne de Av. Heval Yıldız Karasu konuşmacı olarak katıldı. Kadınlara kaldırılmak istenen 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun maddesini ve İstanbul Sözleşmesi'ni anlatan avukatlar, 6284 sayılı kanunun ve İstanbul Sözleşmesinin kadınların geleceği için çok önemli olduğunu söyledi. Kadınların her ikisinin de kaldırılmaması için bir araya gelerek mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan avukatlar, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi olarak kısaltılan sözleşmenin, devletlere kadınları her türlü şiddete karşı korumak, ayrımcılığın önüne geçmek ve kadınların güçlendirilmesi yoluyla eşitliğin sağlanması bakımından yükümlülükler yüklediğini belirten Karasu ve Ersin, Türkiye'nin bu uluslararası sözleşmeyi imzalayan ilk ülkelerden olduğunu belirtti.



İstanbul Sözleşmesini anlattılar



Karasu ve Ersin, "Bu sözleşme devletlere şiddet eşitsizlikten doğar, eşitsizliği beslersen şiddeti de beslersin. Şiddet toplumsal bir sorundur, toplumsal dönüşümle çözülür. Şiddetle mücadele için bütünlüklü bir sistem kur. Gelenek, töre, din ya da 'namus' gibi şeyleri şiddetin gerekçesi olarak görme. Herhangi bir şiddet karşısında müracaatta bulunan kadının işlemler sırasında karşısına çıkan polisinden savcısına, hakimine kadar uzanan tim aşamalardaki kadrolarının şiddetin önlenmesi ve tespit edilmesi, kadın erkek eğitliği gibi konularda eğitilmesini sağlar" dedi.



"6284 sayılı kanun kadınları, çocukları, aile bireylerini korumak ve şiddeti önlemek için"



6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun maddesinin şiddete karşı kadınları, çocukları, aile bireylerini korumak ve şiddeti önlemek için olduğunu vurgulayan Karasu ve Ersin, "Bu kanun kapsamında şiddete uğramanız halinde kendiniz ve çocuklarınız için sığınma evine yerleştirme talep edebilirsiniz. Hayati tehlikeniz olduğunu düşünüyorsanız geçici koruma talep edebilirsiniz, şiddet uygulayanın evinize, iş yerinize gelişi engellenebilir; size telefon, mail veya sosyal medya aracılığıyla ulaşması engellenebilir. Şiddet uygulayan kişi bir bağımlıysa tedavi edilmesi ve bu maddelerin etkisindeyken sizden uzak durması sağlanabilir. İş yerinizin değiştirilmesi, adresinizin saklanması, kimlik bilgilerinizin değiştirilmesi, geçici tedbir ve velayet nafakası ödenmesinin sağlanması, sigortanız yoksa prim borcunuz varsa dahi koruma kararınız oldukça sağlık hizmetlerinden sigorta kapsamında yararlanabilirsiniz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR