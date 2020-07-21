Kadınlardan 'Oyun'a tam not - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi'nin, Fadıllı Mahallesi'ndeki kadınlar için gösterime sunduğu 'Oyun' adlı film büyük ilgiyle izlendi. Toroslar'da köylü kadınların bir araya gelerek kurdukları tiyatro oyununu anlatan filmin sonunda düzenlenen söyleşide de birlik ve dayanışma mesajı verildi.



Nilüfer Belediyesi'nin kırsal mahallelerde gösterime sunduğu açık hava filmleri bu kez Fadıllı Mahallesi'nde kadınlarla buluştu. Toroslar'da birkaç köylü kadının 2000'li yılların başında bir araya gelerek kurdukları tiyatro topluluğu ve ortaya çıkan oyunu anlatan film, bu kez Fadıllı'da gösterime sunuldu.



Ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller alan, yönetmenliğini Pelin Esmer'in yaptığı 'Oyun' adlı film, dokuz girişimci kadının muazzam hikayesini perdeye aktarıyor. Yaşamları tarlada ya da evde çalışarak geçen bu kadınların, kendi hayatları ile hesaplaşmaya koyulduğu film büyük beğeni topladı.



Film gösteriminin ardından Uzman Psikolojik Danışman Gönül Ekren Hazneci'nin katıldığı söyleşi gerçekleştirildi. Birlik ve dayanışma mesajı verilen söyleşide Gönül Ekren Hazneci, kadınlara birlik olmaları yönünde mesajlar verdi. Hazneci, "Bu filmde kadınların cesaretini, birlikteliğini gördük. Hayal kurun ve birlik olun. Birlikten kuvvet doğar. Hayaller birliktelikle gerçek olur. Fikir üretin ve birlikte hayata geçirin. Her anlamda daha güçlü olacaksınız. Kadınlar birlik olursa başaramayacağı iş yoktur" dedi.



Nilüfer Belediyesi'nin kırsal mahallelerde düzenleyeceği açık hava film gösterimleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. - BURSA