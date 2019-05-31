Kadir gecesi
1 saat önce
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Karaman Belediye Başkanı Savaş
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:58 Kaynak: AA
Kalaycı, Kadir Gecesi
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kalaycı, mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine ulaşmanın sonsuz mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Kalaycı, şunları kaydetti:
"Rahmet ve bereket ayı olan 11 ayın sultanı ramazan ayının sonuna yaklaşırken yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere bin aydan daha hayırlı olan bu kutsal geceye yeniden ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler ve yardımlarla idrak ettiğimiz bu mübarek ayların içinde yer alan mübarek kadir gecesi, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği Rabbimizin bize sunduğu özel bir gecedir. Bu mübarek gecelerde dualarımızı bekleyen, Türk İslam coğrafyasında zulüm gören kardeşlerimizi, garipleri, yetimleri ve öksüzleri unutmayalım. Ellerimizi semaya kaldırıp ettiğimiz tüm duaları, gerçekleştirdiğimiz ibadetleri, yaptığımız hayırları yüce Mevla'mızın kabul etmesini diliyor, bin aydan hayırlı olan kadir gecenizi tebrik ediyorum."
Akgöl'ün kenarında 1,5 metre derinliğinde obruklar oluştu
Bahreynli milyoner sokak lambasında ders çalışan çocuğa ev bağışladı
A Milli Takımımız, Yunanistan'ı rahat geçti!
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum