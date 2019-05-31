Son Dakika Haberleri: Kadir gecesi
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Kadir gecesi

1 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kalaycı, mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine ulaşmanın sonsuz mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Kalaycı, şunları kaydetti:
"Rahmet ve bereket ayı olan 11 ayın sultanı ramazan ayının sonuna yaklaşırken yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere bin aydan daha hayırlı olan bu kutsal geceye yeniden ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler ve yardımlarla idrak ettiğimiz bu mübarek ayların içinde yer alan mübarek kadir gecesi, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği Rabbimizin bize sunduğu özel bir gecedir. Bu mübarek gecelerde dualarımızı bekleyen, Türk İslam coğrafyasında zulüm gören kardeşlerimizi, garipleri, yetimleri ve öksüzleri unutmayalım. Ellerimizi semaya kaldırıp ettiğimiz tüm duaları, gerçekleştirdiğimiz ibadetleri, yaptığımız hayırları yüce Mevla'mızın kabul etmesini diliyor, bin aydan hayırlı olan kadir gecenizi tebrik ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:58 Kaynak: AA
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