Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı - Son Dakika

Konya'da Ayşe Dırla adlı bir kadının darbedildiğini görerek müdahale eden ve burada çıkan tartışmada Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker hakkında yerel mahkemenin verdiği 12 yıl 6 ay verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesince onaylandı. Her iki tarafın da istinaf talepleri reddedildi.

"AĞLAMA SESLERİNE DAYANAMADIM"

Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde "Kadının ağlama seslerine dayanamadım" diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e "Ablacım o benim eşim, sen git" diyerek uyardığını iddia etmişti.

Ayrıntılar geliyor...