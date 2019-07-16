Kadırga'da müzik şöleni başlıyor

19-20-21 Temmuz tarihlerinde sürecek şenlikler de tam bir müzik şöleni yaşanacak ve 36 müzisyen sahne alacak.

Gölcük Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Geleneksel Kadırga Yayla Şenlikleri'nin bu yıl ki sanatçı programı belli oldu. 19-20-21 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli'nin belki de en güzel manzarasına sahip yer olan Kadırga Yaylası'nda yapılan şenlikler, yine her yıl olduğu gibi bu yıl da çok büyük ilgi görmesi bekleniyor. Karadeniz Müziği'nin önemli sesleri sahne alırken, üç gün boyunca stantlar açık kalacak ve çeşitli etkinliklerle tam bir şenlik atmosferi yaşanmış olacak.

KARADENİZ MÜZİĞİNİN YILDIZLAR İSİMLERİ

Gölcük Belediyesi'nin organizasyonunda hayata geçen Kadırga Yayla Şenlikleri için kurulan komisyon, bu yılda sahne alacak sanatçıları belirledi. Ülke genelinde ünlü isimler Zeynep Başkan, Ali Gedik, Dinçer ve Taner Eyüpoğlu şenliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşatacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tüm Kocaeli halkınımüzik şöleninin yaşanacağı şenliklere davet etti.