Kadirli Ziraat Odası'nda İspir Güven Tazeledi

Kadirli
Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hanifi İspir
güven tazeledi.
Oda binasında düzenlenen kurulda 78 delegenin 64'ü oy kullandı. Tek liste halinde gidilen seçimlerde mevcut Başkan Hanifi İspir, oy birliğiyle yeniden oda başkanı seçildi.
Kurul sonunda bir konuşma yapan İspir, başkanlığa yeniden seçilmekten mutlu olduğunu belirterek, "Kadirli Ziraat Odası olarak seçimlerimize katılan başta delege olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Delegelerimizin yoğun katılımı ile seçimlerimiz sona erdi. Önceden olduğu gibi bundan sonrada çiftçilerimizin aynası olmaya devam edeceğim" diye konuştu.
Yeni yönetim kurulu üyeleri Mustafa Serin, Ömer Şahin, Abdullah Şahin, Savaş Özeser, Adnan Özdemir
, Mustafa Gürlek
, Serdar Eren
, Mithat Çuhadar, Fuat Çözeli, İbrahim Yılman, Alparslan Uçmak, Burhan Parıldar, İskender
Sarıahmetoğlu, Orhan Kollu, Mustafa Gürsoy
, Mustafa Soner Aslan, Adem Durmuşoğlu, Gökhan Alaç ve Saygın Vahapoğlu'dan oluştu.