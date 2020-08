Kadoil'den büyük başarı

Türkiye'nin saygın ekonomi dergilerinden Capital'in her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ülkenin en büyük 500 şirketinin yer aldığı Capital 500 Araştırması'nda Kadoil bu yıl da listede üst sıralarda yer alma başarısını gösterdi.

Capital Dergisi'nin Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları açıklandı. Şirketlerin 2019 yılı cirosu baz alınarak yapılan araştırmada Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt firması Kadoil 161. sırada yer aldı.

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Türkiye'nin her anlamda güçlenmesinin, dolayısıyla insanlarımızın huzur ve refahının artmasının yolu daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracattan geçmektedir. Biz de bu bilinçle Türkiye için üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Tüm dünya gibi ülkemizin de pandemi ile mücadele ettiği bir ortamda bulunuyoruz. Kontrollü sosyal hayatın geçerli olduğu günümüzde, pandemi ile mücadele kurallarından taviz vermeden ülkemiz ve insanlarımız için üretmeye devam ediyoruz. Çünkü üretmek zorundayız. Salgın ortamında bulunsak da insanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için, yaşamlarını devam ettirebilmeleri için var gücümüzle çalışmaya, katma değer yaratmaya devam etmeliyiz" dedi.

Türkiye akaryakıt sektörünün önde gelen markaları arasında yer alan Kadoil'in her geçen gün tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiğini de vurgulayan Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Kadooğlu, "Kadooğlu Holding olarak akaryakıttan gıdaya, inşaattan dış ticarete kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz. Kadoil gibi diğer holding bünyemizde bulunan diğer şirketlerimiz de her yıl hedeflerinin üzerine çıkarak, kazandıklarını sürdürülebilir istihdam, yatırım, üretim ve ihracata dönüştürerek ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sunmaktadır. 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle zor bir süreç geçirsek de yıl sonu hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her şeye rağmen hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tam. Ülke olarak birçok şeyin üstünden gelmeyi başardık. Bu mücadeleyi de toplum olarak el birliği ile yeneceğimize inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP