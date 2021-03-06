Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadroya dahil edilmeyen ve o günden beri kadroda yer almayan Caner Erkin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları devam ederken Trabzonspor maçı öncesinde teknik heyetin kararı doğrultusunda kadroya dahil edilmeyen Caner Erkin'den hamle geldi. Caner Erkin, Teknik Direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi.
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