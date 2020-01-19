"KAEÜ'de kaliteli ve nitelikli eğitim veriyoruz" - Son Dakika
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"KAEÜ'de kaliteli ve nitelikli eğitim veriyoruz"

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yaklaşık 20 bin öğrenciye, bine yakın akademik personelle kaliteli ve nitelikli eğitim verdiklerini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yaklaşık 20 bin öğrenciye, bine yakın akademik personelle kaliteli ve nitelikli eğitim verdiklerini bildirdi.

Karakaya yaptığı yazılı açıklamada, üniversitede devam eden çalışmalar ve projelerle ilgili bilgiler verdi.

2 bin 664 kişilik yurdun faaliyete geçtiğini anımsatan Karakaya, inşaatı devam eden 500 ve 750 yataklı yurt binalarının da kısa sürede bitmesiyle üniversite öğrencilerinin barınma sorununun ortadan kalkacağını belirtti.

Pilot üniversite projelerinde çok sayıda seminer, çalıştay düzenlediklerini, önemli kazanım sağladıklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversite ve bölgesel kalkınma için elimizden geleni yapıyoruz. Üniversitemizde 2015-2020 yılları arasında 96 yeni program açıldı. Yaklaşık 20 bin öğrenci, bine yakın akademik personelle KAEÜ'de kaliteli ve nitelikli eğitim veriyoruz. Şehrimizin kültürel mirası olan Ahiliğin gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2017 yılından itibaren 'Ahilik Kültürü ve Medeniyeti' dersi üniversitemizde zorunlu ders olarak okutuluyor. Her yıl düzenli olarak 'Uluslararası Ahilik Sempozyumu' düzenliyoruz. Her yıl beş uluslararası sempozyumu üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Uluslararasılaşma yolunda öğrenci değişim programlarımızla çok sayıda ülke ile temas halindeyiz. Yaptığımız çalışma ve projeleri öğrencilerimize aktararak onları geleceğe hazırlıyoruz."

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Karakaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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