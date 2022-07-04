Kafa kafaya çarpıştılar, savrulan otomobil akaryakıt tankerinin altına girdi - Son Dakika
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Kafa kafaya çarpıştılar, savrulan otomobil akaryakıt tankerinin altına girdi

04.07.2022 01:20
Kafa kafaya çarpıştılar, savrulan otomobil akaryakıt tankerinin altına girdi

Kafa kafaya çarpıştılar, savrulan otomobil akaryakıt tankerinin altına girdi Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Kırıkkale'de kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri park halindeki akaryakıt tankerinin altına girdi.

Kafa kafaya çarpıştılar, savrulan otomobil akaryakıt tankerinin altına girdi

Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri park halindeki akaryakıt tankerinin altına girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.L. idaresindeki 06 AAD 48 plakalı Fiat marka otomobil ile M.D.'nin kullandığı 40 KK 676 plakalı Fiat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil park halindeki akaryakıt tankerinin altına girdi. Kazada sürücü M.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerinde sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasarın oluştuğu iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafa kafaya çarpıştılar, savrulan otomobil akaryakıt tankerinin altına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kafa kafaya çarpıştılar, savrulan otomobil akaryakıt tankerinin altına girdi - Son Dakika
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